Lotto tecnico continuano le vincite | i nuovi numeri

Giovedì 9 aprile, il Lotto Tecnico dell’esperto Antonio Pioggia ha portato nuove vincite. La previsione 51-81-90 si è verificata al secondo colpo sulle ruote di Milano e Roma, con un ambo 81-90 e quattro ambetti: 50-81 e 50-90 su Milano, 81-52 e 81-89 su Roma. Sono state anche centrate due ambate, confermando la continuità delle estrazioni fortunate.

Continuano le vincite grazie al Lotto Tecnico dell'esperto Antonio Pioggia: giovedì 9 Aprile, al secondo colpo è sortita la previsione 51-81-90 sulle ruote previste di Milano-Roma regalando l'ambo 81-90 e ben quattro ambetti (50-81 e 50-90 su Milano, 81-52 e 81-89 su Roma), oltre alle due ambate. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Lotto tecnico, aumentano le vincite: ecco i nuovi numeriIl nuovo metodo "La somma differenziale e sommatoria" di Antonio Pioggia centra l'ambo secco 24-90 su Genova al primo colpo nell'estrazione di... Lotto tecnico, aumentano le vincite con i consigli dell'esperto: i nuovi numeriContinuano le vincite con il Lotto Tecnico, soprattutto per chi gioca le ambate consigliate dall'esperto Antonio Pioggia, puntualmente sortite due... 9 e 90 al lotto sulla ruota nazionale Argomenti più discussi: Spacciava droga dai domiciliari: arrestato a San Pietro al Tanagro; Crollo sul lungomare Tafuri: transenne ancora ignorate dai cittadini, c'è anche il guasto idrico; Trovato con della cocaina in casa, 29enne allontanato da Scafati; Notte di paura in Campania: doppia scossa di terremoto sveglia i residenti. OK FATTIBILITÀ CASERMA CARABINIERI 1,85 milioni di euro per la messa a norma. Oggi la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del primo lotto di intervento per la messa a norma della caserma dei Carabinieri di Alzano - facebook.com facebook