L'Oscar della sfortuna lo vince la Tudor | Non abbiamo ciclisti per fare la squadra per la Roubaix

Il team svizzero Tudor ha affrontato una serie di infortuni tra le più serie della sua storia, con numerosi corridori che sono rimasti fuori dalle competizioni principali. Durante questa prima parte di stagione, la formazione ha dichiarato di non disporre di ciclisti sufficienti per partecipare alla classica di Roubaix. La squadra ha comunque continuato a competere, nonostante le difficoltà legate alla perdita di alcuni dei suoi atleti più importanti.

Il team svizzero Tudor è stato vittima di una serie impressionante di infortuni durante questa prima parte di stagione. Kung, Trentin, Pluimers, indisponibili, Kluckers e Hallers presenti alla Roubaix in condizioni precarie: "Altri 4 ciclisti sono già fuori anche dal Giro dei Paesi Baschi, per cadute e virus intestinali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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