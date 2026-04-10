L’assegnazione dell’Orso d’oro a don Ottavio Failli ha attirato l’attenzione sulla figura di questo sacerdote, che da molti anni svolge il suo ruolo nella comunità di Reggello. Nato novant’anni fa nel territorio, ha ricoperto il ruolo di parroco nella chiesa di Reggello e nella Pieve di Cascia. La sua presenza e il suo impegno sono stati riconosciuti come un punto di riferimento per diverse generazioni.

Don Ottavio Failli è un punto di riferimento per la comunità di Reggello e non solo. Nato novant’anni fa nel territorio, sacerdote da decenni, è stato per tanti anni il parroco della chiesa di Reggello e della Pieve di Cascia. Guida spirituale per intere generazioni di reggellesi, ha dedicato la sua vita alla comunità locale, non solo sotto il profilo pastorale, ma anche educativo e nel campo dell’impegno civile. Dalla promozione dello sport come strumento di formazione, con la nascita della Libertas Reggello (divenuta poi ASD Basket Reggello ), alla creazione della Scuola di Musica "Giovanni da Cascia", fino al ruolo determinante nella valorizzazione e nella custodia del Trittico di Masaccio con la nascita del Museo Masaccio d’arte sacra di Cascia, Don Ottavio ha saputo trasformare le sue intuizioni in realtà solide e durature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Orso d’oro a don Ottavio Failli: "Guida per intere generazioni"

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