Lorenzo Musetti ha perso al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo contro Valentin Vacherot, che ha vinto con un punteggio di due set a zero. La sconfitta ha segnato l’eliminazione del tennista italiano dalla competizione, lasciando il suo percorso in questo torneo. Nel frattempo, sui social, Musetti ha manifestato il suo supporto a Carlos Alcaraz, che ha partecipato alla stessa manifestazione. La partita ha avuto ripercussioni sul ranking ATP, influenzando gli scenari di classifica per i prossimi mesi.

Lorenzo Musetti è stato sconfitto dal monegasco Valentin Vacherot al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo e ha così salutato la terra rossa del Principato al secondo turno. La condizione di forma non è delle migliori per il tennista italiano dopo il problema fisico riscontrato agli Australian Open e non è così riuscito a onorare la cambiale da 650 punti derivante dall’atto conclusivo raggiunto lo scorso anno in questo torneo (perse contro lo spagnolo Carlos Alcaraz dopo aver prevalso nel primo set). Il 24enne si era presentato all’appuntamento da numero 5 del mondo, ma il ko prematuro gli è costato ben quattro posizioni ed è virtualmente scivolato in nona posizione con 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti “tifa” Alcaraz a Montecarlo: ripercussioni sul ranking e scenari di classifica

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