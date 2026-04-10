Londra segnali di insofferenza verso Palantir nel Sistema Sanitario Nazionale | il governo vuole sbarazzarsene

In Regno Unito si registrano segnali di disagio riguardo all'utilizzo di tecnologie fornite da aziende americane nel settore sanitario pubblico. Le autorità hanno deciso di ridurre la dipendenza da queste società, cercando soluzioni alternative per la gestione dei dati e dei sistemi informatici. Questa scelta riflette un cambiamento rispetto alle collaborazioni precedenti, che avevano coinvolto grandi imprese tecnologiche straniere nel sistema sanitario nazionale.

Il lungo flirt tra il governo britannico e le grandi aziende tecnologiche americane dà segni di crisi. Dopo anni di stretta collaborazione, dal ruolo chiave di Palantir durante la pandemia di Covid fino alle partnership sull’intelligenza artificiale al centro dei piani di rilancio dell’economia, da Londra arrivano segnali di insofferenza per la dipendenza dai Big Tech Usa nella gestione di dati sensibili e delle infrastrutture critiche del paese. La scorsa settimana la presidente della commissione parlamentare per scienza, innovazione e tecnologia, Chi Onwurah, ha respinto con durezza le affermazioni di Louis Mosley, vice presidente esecutivo di Palantir nel Regno Unito, secondo cui le critiche al contratto da 330 milioni di sterline con l’NHS England, il sistema sanitario inglese, sarebbero motivate unicamente da ragioni “ideologiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Londra, segnali di insofferenza verso Palantir nel Sistema Sanitario Nazionale: il governo vuole sbarazzarsene Leggi anche: Sport come medicina: la proposta di legge che vuole trasformare l’attività fisica in “cura attiva” per il Sistema sanitario nazionale La Corte dei Conti: «L'Emilia-Romagna si conferma un riferimento per il sistema sanitario nazionale»L'Emilia-Romagna si conferma regione benchmark per il sistema sanitario nazionale.