L’ombra della Cina dietro il cessate il fuoco in Iran | Pechino vince anche senza mediare

Recentemente si è diffusa l’indiscrezione che la Cina potrebbe aver avuto un ruolo nell’accordo di cessate il fuoco in Iran, anche se ufficialmente Pechino non ha confermato né negato il suo coinvolgimento. L’ex presidente degli Stati Uniti ha suggerito che la Cina sarebbe stata coinvolta, ma le autorità cinesi preferiscono mantenere un atteggiamento di neutralità. La questione ha suscitato dibattiti tra gli analisti cinesi, poiché gli interessi di Pechino nella regione sono noti.

Trump lo ha suggerito, Pechino non nega né rivendica. I suoi interessi in Iran sono evidenti e il suo immobilismo ora apparirebbe poco strategico, ma il tema è controverso anche tra gli analisti cinesi. Eppure, che sia vero o meno, la sola domanda è già in buona parte una vittoria cinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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