L' omaggio di un figlio d' adozione | Perugia grazie per ciò che mi hai donato

Un avvocato nato a Perugia e di origini turche ha condiviso un messaggio di gratitudine alla città, definendola un dono ricevuto. La sua carriera lo ha portato a diventare un collegamento tra l’Italia e i Paesi dell’Oriente, contribuendo a rafforzare la reputazione dell’università perugina a livello internazionale. La sua storia rappresenta un esempio di come le radici locali possano aprire porte a un riconoscimento globale.

Da Perugia al mondo: la storia dell'avvocato "perugino turco" che fa da ponte tra Italia e Oriente e rafforza il nome dell’ateneo perugino nel mondo.C'è chi lascia Perugia, dimenticando la città e il periodo che vi ha trascorso per studio o per lavoro, ma c'è anche chi la porta per sempre con sé. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Giancarlo Magalli: “Il figlio segreto di Raffaella Carrà? Mai sentito nominare. L’adozione è la cosa che mi stupisce di più perché è un’impresa complicata e non è da lei”Raffaella Carrà, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera e tre anni fa anche dalla giornalista Adriana Panieri nel libro “Raffaella Carrà.

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