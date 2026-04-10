L’Olimpia si sveglia tardi e cede nel finale | guarda la rimonta sfiorata col Bayern

L’Olimpia Milano ha perso in trasferta contro il Bayern Monaco con il punteggio di 94-84. La squadra italiana ha tentato una rimonta nel finale, ma il ritardo accumulato nel primo tempo si è rivelato decisivo. La partita si è svolta sul parquet del Bayern Monaco e si è conclusa con la squadra di casa in vantaggio.

L’ Olimpia Milano cade sul parquet del Bayern Monaco per 94-84 dopo una rimonta tardiva che non basta a ribaltare una gara compromessa nel primo tempo. Dopo un avvio positivo firmato Shields ed Ellis, i biancorossi crollano nel secondo quarto sotto i colpi di Isaiah Mike e Obst, sprofondando fino al -26. Nel quarto periodo Milano cambia ritmo, alza l’intensità difensiva e torna fino al -4 grazie alle triple di Ricci e Brooks, ma il tap-in di Gabriel e il fallo contestato su Lucic chiudono definitivamente i conti. Una sconfitta pesante per l’Olimpia, punita da un primo tempo troppo fragile e da una reazione arrivata troppo tardi.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L’Olimpia si sveglia tardi e cede nel finale: guarda la rimonta sfiorata col Bayern Il Centro Tecnico BM lotta con orgoglio ma cede nel finale: a Lucca sfiorata l’impresaSi ferma solo nei secondi conclusivi la corsa del Centro Tecnico BM sul parquet della vicecapolista Lucca. Highlights Udine - Milano 86-83: rimonta storica, l'Olimpia crolla ancora nel finale!Serata storica per Udine, che vince 86-83 con Milano grazie alle giocate da applausi di Christon (25 punti) e Alibegovic (16 punti). Temi più discussi: Eurolega, l'Olimpia si sveglia tardi e cade a Parigi: è quasi addio al play-in; Eurolega, l'Olimpia si sveglia tardi: il Bayern Monaco vince 84-94 a Milano; L’EA7 si sveglia tardi e manca la rimonta d’orgoglio, il Bayern sbanca Milano 94-84; BM DA Euroleague/ Milano si sveglia troppo tardi, il Bayern Monaco passa al Forum (84-94) - di Valerio Laurenti. L’Olimpia si sveglia tardi e cede nel finale: guarda la rimonta sfiorata col BayernL’Olimpia Milano cade sul parquet del Bayern Monaco per 94-84 dopo una rimonta tardiva che non basta a ribaltare una gara compromessa nel primo tempo. Dopo un avvio positivo firmato Shields ed Ellis, ... msn.com Eurolega, l'Olimpia si sveglia tardi: il Bayern Monaco vince 84-94 a MilanoLeggi su Sky Sport l'articolo Eurolega, Olimpia Milano-Bayern Monaco alle 20.30 su Sky Sport Basket: risultato LIVE ... sport.sky.it IL COMMENTO DELLA ROSEA "Resta pesante per la storia dell'Olimpia, e per la proprietà, il quarto anno di fila senza playoff, ma forse adesso è questo il reale posto di Milano nella catena alimentare dell'Eurolega". - facebook.com facebook | Tentativo di rimonta tardivo, l'Olimpia si ferma prima e perde 94-84. Game recap tinyurl.com/mwx94pcx #ForzaOlimpia x.com