L' officina abusiva e quel deposito di rifiuti pericolosi | che cosa succedeva in quell' angolo della Brianza

In una zona di confine tra due Comuni e province, i residenti avevano ripetutamente segnalato attività sospette. Le forze dell'ordine hanno scoperto un’officina senza autorizzazioni e un deposito di rifiuti pericolosi, entrambi operativi da tempo. Le indagini hanno portato alla luce una serie di irregolarità riguardanti la gestione dei materiali e la presenza di strutture abusive. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Era da tempo che i cittadini avevano segnalato alcune anomalie in quella “terra di confine” tra i due Comuni e le due province. Stamattina è scattata la maxi operazione congiunta delle polizie locali che hanno portato alla luce delle serie irregolarità: un’officina abusiva (in un comune) e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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