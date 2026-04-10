Lockdown energetico in Italia? Cosa accadrà per luce gas e consumi domestici

«In Italia si inizia a parlare di lockdown energetico mentre i prezzi di gas e petrolio salgono rapidamente, complice l’aumento delle tensioni in Medio Oriente e i timori per la sicurezza delle rotte energetiche, a partire dallo Stretto di Hormuz. A riportare il tema al centro dell’attenzione è stato il commissario europeo all’energia Dan Jørgensen, che ha invitato gli Stati membri a prepararsi per tempo a uno scenario più critico. Si prospettano quindi interventi su consumi e attività, con possibili effetti su famiglie, mobilità e sistema produttivo». A dirlo Achiropita Cicala di Immobiliare.it. Lockdown energetico in Italia? Cosa può... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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