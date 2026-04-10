Location unica | Luoghi ideali per l’enoturismo

In questa regione, i visitatori possono esplorare vigneti, partecipare a passeggiate e percorsi a cavallo, e godersi tramonti in barca. È possibile anche visitare monumenti storici e degustare vini locali accompagnati da specialità gastronomiche del territorio. Le attività all’aperto e le attrazioni culturali si combinano per offrire un’esperienza varia e completa.

Una passeggiata tra i vigneti, un giro a cavallo, un tramonto in barca. E poi la visita ai monumenti e un ottimo calice abbinato alle tipicità culinarie del posto. L’enoturismo nella Doc Lugana, sul Garda, al confine tra Lombardia e Veneto, è già una certezza. Una chiave per dare visibilità all’intero territorio e un plus per accogliere i milioni di turisti che ogni anno arrivano sul Lago di Garda. Non solo degustazioni quindi, ma vere e proprie esperienze. Non c’è dubbio che la denominazione del Lugana Doc rappresenti uno dei territori più vocati per il turismo del vino in Italia. La location privilegiata in cui si trova questa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Location unica: "Luoghi ideali per l’enoturismo" I 5 luoghi ideali per trascorrere una fantastica Pasquetta nel LeccheseGita fuoriporta, ma cosa scegliere fra i numerosi paesaggi mozzafiato, monumenti e attrazioni? I consigli della nostra redazione La nostra redazione... Si parla di: Location unica: Luoghi ideali per l’enoturismo; Abruzzo set diffuso: alla scoperta delle location cinematografiche tra borghi e vette.