Lo sport torni alle origini e sia laboratorio d' umanità

Ieri, un incontro tra il Papa e gli atleti coinvolti nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha avuto luogo in un contesto segnato da tensioni globali e divisioni irrisolte. La visita si è concentrata sulla riflessione sul ruolo dello sport come strumento di unione e di umanità, in un momento in cui le guerre e i conflitti sembrano dominare l’attualità. L’evento ha coinvolto rappresentanti di diverse discipline sportive, portando alla ribalta il valore di unire le persone attraverso l’attività fisica.

In un mondo in cui non riusciamo neppure più a contare le guerre, dove le divisioni sembrano irriducibili e i conflitti divorano ogni speranza di dialogo, l'incontro di ieri tra Papa Leone XIV e gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 ha avuto il sapore di una luce inaspettata. Non solo un'udienza formale ma una di quelle giornate che ti restano dentro, come hanno confidato con sincerità le nostre campionesse. Ho immaginato Sofia Goggia mentre raccontava quell'emozione fortissima, la prima volta in cui ha guardato il Papa negli occhi. Lei, che ha sfidato discese e velocità estreme, ha sentito un brivido diverso: il Santo Padre ha intrecciato i valori dello sport con quelli della Chiesa, parlando di fratellanza, di fair play, di un rispetto che va oltre la competizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Il baseball non è solo uno sport, è un patto con la terra. Se torni a casa con la divisa pulita, chiediti se hai davvero dato tutto. Giacomo lo sa bene: qui giochiamo con il cuore, e il cuore non ha paura di sporcarsi. E tu, sei pronto a lasciare tutto sul diama - facebook.com facebook