‘Lo Splendore del Buddhadharma' | conferenza della filosofa e psicoterapeuta Raffaella Arrobbio

Lunedì 13 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara si terrà una conferenza intitolata ‘Lo Splendore del Buddhadharma’. L’evento sarà condotto dalla filosofa e psicoterapeuta Raffaella Arrobbio, che affronterà il tema durante il suo intervento. La partecipazione è prevista per il pubblico interessato alle tematiche legate alla filosofia e alla spiritualità buddhista.

Avrà per tema ‘Lo Splendore del Buddhadharma’ la conferenza di Raffaella Arrobbio in programma lunedì 13 (ore 17) nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. L'incontro sarà introdotto da Marcello Girone Daloli. L'appuntamento si inserisce nel ciclo di ‘Incontri con la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it “Donazione Lokar, lo splendore della porcellana europea”: visite guidate al Sartorio“Donazione Lokar, lo splendore della porcellana europea” è il titolo delle tre visite guidate organizzate al museo Sartorio dal Comune e CoopCulture,...