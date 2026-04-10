Lo spettro del piano idrogeologico | Centinaia di aziende condannate

Durante un'assemblea presso la sala Airone, residenti, comitati e agricoltori hanno rivolto numerose domande alle istituzioni riguardo al piano idrogeologico. La discussione si è concentrata sulle implicazioni e sugli effetti del provvedimento, mentre si parla di numerose aziende condannate. La questione ha suscitato attenzione tra i presenti, che hanno espresso chiaramente le loro preoccupazioni.

Tante le domande che residenti, comitati e agricoltori hanno voluto rivolgere alle istituzioni riunite alla sala Airone. A preoccupare maggiormente, già da qualche tempo, quanto prospettato dall’Autorità di Bacino nella variante al Pai Po. Si parla, infatti, di tracimazioni controllate in quei territori dove, fino ad ora, nonostante la paura, nonostante le alluvioni, tanti vivono, tanti coltivano. Uno dei primi interventi è stato di una residente del territorio di Selva Malvezzi, frazione di Molinella, andata sott’acqua a più riprese sia per le rotture dell’Idice che del Quaderna: "Qualcuno di voi è mai venuto a parlare con noi, con chi vive lì? Voi non state giocando con le nostre case o con i nostri campi, ma con le nostre vite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo spettro del piano idrogeologico: "Centinaia di aziende condannate" Piano idrogeologico, Confartigianato: “Le nuove regole rischiano di frenare lo sviluppo del territorio”Il nuovo Piano per l’Assetto Idrogeologico preoccupa anche il mondo delle imprese territoriali. Piano idrogeologico, l'allarme del Comune: "Investimenti a rischio stop, così in bilico anche il piano Ieg”Il nuovo Piano di assetto idrogeologico rischia di diventare un freno allo sviluppo di Rimini, mettendo in discussione anche progetti strategici già... Argomenti più discussi: Lo spettro del piano idrogeologico: Centinaia di aziende condannate; POLESINE IN CRISI IRRIGUA; L’Austerity e lo spettro del ’73. Il Cartario è in fibrillazione; Sen. Scilipoti Isgrò Domenico: Diveniamo costruttori di pace. La Pasqua è la vittoria della vita sulla morte. Oltre un centinaio di osservazioni al nuovo Piano urbanistico comunale di CagliariSi è conclusa l'attività dello Sportello consultivo del nuovo Piano urbanistico comunale, lo spazio di informazione e accompagnamento alla lettura del piano attivato dal comune di Cagliari durante la ... ansa.it Caso Equalize, spiati centinaia di vip e imprenditori ...Continua - facebook.com facebook Ogni giorno, in Italia, centinaia di sedicenti imam predicano odio contro l’Occidente e dogmi religiosi incomparabili con la mostra Costituzione all’interno di moschee irregolari, spesso finanziate da gruppi fondamentalisti con milioni di euro provenienti dall’este x.com