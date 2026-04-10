Lo spettacolo ' Buongiorno Ministro!' in scena a Conversano

Buongiorno, Ministro!Un viaggio all’insegna della comicità e del ritmo serrato per Buongiorno, Ministro! di Jordi Galcerán, con la regia di Ferdinando Ceriani e protagonisti Enzo Iacchetti e Antonella Civale, che sostituisce Carlotta Proietti. La commedia racconta la storia di un ministro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

A Conversano e a Mola di Bari va in scena lo spettacolo 'Tour di A Mirror - Uno spettacolo falso e NON autorizzato'Dal 16 al 22 febbraio il Circuito Puglia Culture propone una settimana di spettacoli che spaziando tra generi, linguaggi e generazioni diverse, porta...

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Temi più discussi: Buongiorno, Ministro! chiude la stagione teatrale a Benevento: stasera Enzo Iacchetti protagonista al Comunale; Buongiorno, ministro! Con Enzo Iacchetti e Antonella Civale…; Buongiorno ministro: a Soverato in prima nazionale una commedia travolgente tra scandalo, redenzione e caos familiare; Tra corruzione e gag irresistibili: Enzo Iacchetti porta a Soverato l’anteprima nazionale di Buongiorno, Ministro!.

Buongiorno, Ministro! chiude la stagione teatrale a Benevento: stasera Enzo Iacchetti protagonista al ComunaleSarà Enzo Iacchetti il grande protagonista di questa sera al Teatro Comunale di Benevento, dove alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo Buongiorno, Ministro!. L’appuntamento segna la chiusura della ... ntr24.tv

Enzo Iacchetti al teatro Masaccio con Buongiorno, Ministro!Arezzo, 13 marzo 2026 – Il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano. Lo spettacolo Buongiorno, Ministro!, ... lanazione.it

Buongiorno! Mi potete consigliare che piastrelle mettere lì dove verrà fatto un muretto per mettere sanitari da appoggio Sopra abbiamo ancora pistarelle bianco lucido per completare la mancanza, grazie mille - facebook.com facebook