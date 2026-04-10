Lo scatto del pancione di Giulia Honegger mette fine a mesi di rumors e svela un nuovo dolcissimo capitolo nella vita del rapper

Recentemente sono emerse notizie che annunciano la gravidanza di una nota artista, con uno scatto che mostra il pancione. La conferma ufficiale è arrivata attraverso un post pubblicato sui social, in cui si vede il suo ventre, accompagnato da parole che attestano l’atteso momento. La notizia mette fine a settimane di indiscrezioni e speculazioni tra i fan e i media. L’artista ha scelto di condividere questa fase della sua vita durante una giornata al mare, a aprile.

F edez ha scelto il mare e il sole di aprile per ufficializzare quello che, fino a poche ore fa, era solo il brusio incessante del gossip. Una foto pubblicata nelle storie Instagram ha spazzato via ogni dubbio: Giulia Honegger è incinta. Nello scatto, la compagna del rapper appare serena, a piedi nudi sulla sabbia, confermando una relazione che dall’estate scorsa si è trasformata in un legame profondo e, ora, in una nuova vita in arrivo. Fedez e il diario social su instagram. guarda le foto Giulia Honegger incinta: il pancione in riva al mare. Quella che fino a ieri era un’indiscrezione di corridoio, oggi è una certezza fotografica. La giovane stilista mostra un pancione ormai evidente, un’immagine inequivocabile che segna il debutto di Giulia come mamma. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lo scatto del pancione di Giulia Honegger mette fine a mesi di rumors e svela un nuovo, dolcissimo capitolo nella vita del rapper Fedez di nuovo papà: la compagna Giulia Honegger fotografata col pancione a MilanoIl rapper milanese Fedez si appresta a diventare genitore per la terza volta, come confermato dalle immagini inequivocabili pubblicate dal... Leggi anche: Giulia Honegger è incinta: la prima foto del pancione pubblicata da Fedez Temi più discussi: Sfida tra mamme (bis): Federica Pellegrini parla dopo il parto, ma arriva Giulia Valentina con la prima foto della figlia; Fedez mostra il pancino di Giulia Honegger incinta, presto l'annuncio della gravidanza e del matrimonio, data già fissata - RUMOR; Fedez, papà per la terza volta: spuntano nuovi indizi; Lili Reinhart accusa | Un regista mi disse di nascondere la pancia sul set. Fedez papà tris, ecco il pancione di Giulia Honegger: le sensazioni del rapperFedez diventerà papà per la terza volta, la gioia del cantante in una foto: Giulia Honegger sfoggia il pancione ... gossipetv.com Fedez papà per la terza volta? Spunta il ‘pancino’ di Giulia Honegger(Adnkronos) – Fedez diventerà papà per la terza volta. Il rapper di Rozzano ha condiviso sui social una foto che ritrae la compagna Giulia Honegger con il pancino ben in vista. Da settimane infatti ci ... msn.com Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez, ha confermato con un dolcissimo scatto la gravidanza di Giulia Honegger. Per il rapper è il terzo figlio dopo Leone e Vittoria, avuti dalla sua amata Chiara Ferragni. Un passo importante che arricchisce ulteriorm - facebook.com facebook Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione x.com