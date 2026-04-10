LIVE Zverev-Fonseca ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Alle 10:52, la giudice di sedia francese Aurelie Tourte è entrata in campo, dando il via alla partita tra Zverev e Fonseca nel torneo ATP di Montecarlo 2026. I giocatori sono pronti a scendere in campo, mentre gli spettatori attendono l'inizio dell’incontro. La partita si svolge sotto l’occhio attento della arbitra, che supervisiona l’andamento del match. La tensione sale mentre è imminente il primo scambio di battute.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:52 La giudice di sedia Aurelie Tourte, francese, sta facendo il suo ingresso in campo. 10:50 In caso di vittoria il classe ’97 si affermerebbe ulteriormente come, al momento, il terzo incomodo più propenso per quanto riguarda il duo Alcaraz-Sinner. 10:48 Il teutonico lo scorso anno uscì al secondo turno in quel di Monte-Carlo. Questa può essere l’opportunità di mettere diversi punti in cascina in ottica ranking ATP. 10:47 Fonseca, parlando sempre nell’ipotesi della vittoria, tornerebbe anche in top 30. 10:45 Qualora il brasiliano dovesse vincere oggi diventerebbe il primo giocatore nato nel 2006 ad ottenere una semifinale in un Masters 1000. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match Leggi anche: LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match LIVE Cobolli-Collignon, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:32 Andrei Raluca, rumena, sarà la giudice di sedia del match. Temi più discussi: LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingContinua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre ... oasport.it LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’astro nascente brasiliano ci credeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale della ... oasport.it Favoloso il programma dei quarti @ROLEXMCMASTERS #Fonseca vs Zverev ha mille temi; #Sinner si riprenderà, dopo il calo di ieri, vs Auger-Aliassime Bublik vs #Alcaraz promette scintille tecniche, e Vacherot vs. De Minaur sarà battaglia vera. Il mio Tenni x.com Fatica ma vince. Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il tennista ceco Machac e domani affronterà nei quarti del torneo mille di Montecarlo il canadese Auger-Aliassime. E' il secondo match in programma domani (intorno alle 12.30), dopo Zverev-Fonseca #tenni - facebook.com facebook