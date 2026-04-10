LIVE Zverev-Fonseca 7-5 6-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il secondo parziale si deciderà al tie break

Al torneo di Montecarlo, il match tra Zverev e Fonseca è attualmente in corso. Dopo aver concluso il primo set con un 7-5, il secondo set si è concluso sul 6-6, portando le due contendenti al tie break. Fonseca ha ottenuto un punto vincente con un diritto incrociato, mentre serve ancora per l’inizio del nuovo set. La partita viene trasmessa in diretta e può essere seguita aggiornamento dopo aggiornamento.