LIVE Zverev-Fonseca 7-5 6-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il secondo parziale si deciderà al tie break
Al torneo di Montecarlo, il match tra Zverev e Fonseca è attualmente in corso. Dopo aver concluso il primo set con un 7-5, il secondo set si è concluso sul 6-6, portando le due contendenti al tie break. Fonseca ha ottenuto un punto vincente con un diritto incrociato, mentre serve ancora per l’inizio del nuovo set. La partita viene trasmessa in diretta e può essere seguita aggiornamento dopo aggiornamento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Fonseca. 2-1 Diritto incrociato e vincente del classe 2006. 1-1 Largo il diritto lungolinea del nativo di Amburgo. Zverev al servizio. 1-0 Largo il passante di rovescio lungolinea del brasiliano. Servirà Fonseca in questo inizio di tie-break. 6-6 Diritto incrociato e vincente del tedesco. Si va al tie-break. 40-30 Volée di rovescio lungolinea vincente del classe ’97. 30-30 Altro servizio interno vincente di Zverev. 15-30 Servizio interno vincente del nativo di Amburgo. 0-30 In rete lo smash lungolinea del teutonico. 0-15 In rete il rovescio incrociato del numero 3 ATP. 6-5 Lunga la risposta di diritto lungolinea di Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it
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