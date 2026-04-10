LIVE Zverev-Fonseca 7-5 5-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | sarà long set anche in questo secondo parziale
Al torneo di Montecarlo, nel secondo set tra Zverev e Fonseca, il punteggio segna 7-5 e 5-5. La partita si sta avviando verso un set lungo, con i giocatori ancora in equilibrio. Attualmente, Fonseca ha messo a segno un rovescio incrociato in rete, mentre Zverev ha risposto con un lungolinea. La sfida prosegue con entrambe le parti in attesa di un punto decisivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 In rete il rovescio incrociato di Fonseca. 30-15 Largo il rovescio lungolinea del numero 40 ATP. 30-0 Lunga la risposta di rovescio incrociato di Zverev. 15-0 Demi-volée di diritto lungolinea vincente del brasiliano. 5-5 Servizio esterno vincente del classe ’97. A-40 Volée di rovescio incrociata e vincente giocata corta del teutonico. 40-40 Diritto lungolinea vincente di Fonseca. 40-30 Lungo il diritto incrociato del tedesco. 40-15 Diritto lungolinea vincente del nativo di Rio de Janeiro. 40-0 In rete il rovescio incrociato del classe 2006. 30-0 In rete la palla corta di rovescio incrociato del brasiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco mantiene il break di vantaggio in questo secondo parziale
LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio di secondo set del tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero di Fonseca.
Temi più discussi: LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo.
LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 5-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: sarà long set anche in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Largo il rovescio lungolinea del numero 40 ATP. 30-0 Lunga la risposta di rovescio incrociato di Zverev. oasport.it
Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingContinua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre ... oasport.it
Bertolucci bacchetta Fonseca per un brutto gesto con Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!" - facebook.com facebook
#Bertolucci bacchetta #Fonseca per un brutto gesto con #Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!" x.com