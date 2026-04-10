LIVE Zverev-Fonseca 7-5 5-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | sarà long set anche in questo secondo parziale

Al torneo di Montecarlo, nel secondo set tra Zverev e Fonseca, il punteggio segna 7-5 e 5-5. La partita si sta avviando verso un set lungo, con i giocatori ancora in equilibrio. Attualmente, Fonseca ha messo a segno un rovescio incrociato in rete, mentre Zverev ha risposto con un lungolinea. La sfida prosegue con entrambe le parti in attesa di un punto decisivo.