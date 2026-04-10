LIVE Zverev-Fonseca 7-5 4-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il tedesco realizza il controbreak e salva il secondo parziale

Al torneo di Montecarlo, nel match tra Zverev e Fonseca, il tedesco ha ottenuto il controbreak e si è portato avanti nel secondo set, portandosi sul 7-5, 4-5. La partita è in corso e si sta giocando un punto chiave con il punteggio di 30-40, quando Fonseca ha colpito in rete un diritto incrociato. La cronaca continua in aggiornamenti in tempo reale.