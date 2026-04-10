LIVE Zverev-Fonseca 7-5 4-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il tedesco realizza il controbreak e salva il secondo parziale
Al torneo di Montecarlo, nel match tra Zverev e Fonseca, il tedesco ha ottenuto il controbreak e si è portato avanti nel secondo set, portandosi sul 7-5, 4-5. La partita è in corso e si sta giocando un punto chiave con il punteggio di 30-40, quando Fonseca ha colpito in rete un diritto incrociato. La cronaca continua in aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Diritto incrociato e vincente del teutonico. 30-40 In rete il diritto incrociato di Fonseca. Palla del controbreak. 30-30 Lungo il diritto lungolinea colpito male del nativo di Amburgo. 15-30 Diritto incrociato e vincente del tedesco. 15-15 Passante di rovescio incrociato e vincente del numero 3 ATP. 15-0 In rete il diritto incrociato di Zverev. 5-3 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero del teutonico. 15-40 Largo il passante di diritto lungolinea del nativo di Amburgo. Ci sono due palle break. 15-30 Servizio interno vincente del classe ’97. 0-30 Passante di diritto incrociato e vincente del brasiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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