LIVE Zverev-Fonseca 7-5 3-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | controbreak del brasiliano

Al torneo di Montecarlo 2026, nel match tra Zverev e Fonseca, il punteggio è di 7-5, 3-3. Il brasiliano ha realizzato un controbreak, mentre il tedesco ha commesso un errore con un rovescio incrociato in rete. In questa fase del incontro, entrambi i giocatori si alternano nel controllo del set, con il punteggio che si mantiene molto equilibrato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete il diritto lungolinea del teutonico. 3-3 In rete il rovescio incrociato di Zverev. Controbreak del carioca. 15-40 Lungo il pallonetto di rovescio incrociato del teutonico. Ci sono due palle del controbreak. 15-30 In rete il rovescio lungolinea del classe ’97. 15-15 Rovescio lungolinea vincente del brasiliano. 15-0 Ace esterno del tedesco. 3-2 Volée di diritto incrociata e vincente del nativo di Rio de Janeiro. 40-30 Risposta di diritto incrociata e vincente di Zverev. 40-15 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo del carioca. 30-15 Ace interno del numero 40 ATP. 15-15 Diritto lungolinea vincente del classe 2006 dopo una deviazione fortunosa del nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 3-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: controbreak del brasiliano LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’astro nascente brasiliano ci credeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Mancano circa 20 minuti all’inizio del match tra Alexander... LIVE Zverev-Fonseca, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: primo turno di servizio senza problemi per il brasilianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Diritto incrociato e vincente del classe ’97. Temi più discussi: LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 2-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio di secondo set del tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 In rete il diritto lungolinea giocato in recupero su una palla corta del brasiliano. 15-15 Largo il ... oasport.it Fonseca sfida Zverev diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVEDopo aver fatto fuori Berrettini senza faticare troppo, il baby Fonseca cerca di stupire ancora e affronta oggi (10 aprile, ore 11) Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Si tratt ... corrieredellosport.it Bertolucci bacchetta Fonseca per un brutto gesto con Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!" - facebook.com facebook #Bertolucci bacchetta #Fonseca per un brutto gesto con #Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!" x.com