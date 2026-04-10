LIVE Zverev-Fonseca 7-5 2-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il tedesco mantiene il break di vantaggio in questo secondo parziale

Al torneo di Montecarlo, nel match tra Zverev e Fonseca, il tedesco si trova in vantaggio con un punteggio di 7-5, 2-1. Attualmente, Fonseca ha realizzato un ace interno e si trova in vantaggio 40-30, ma ha commesso un errore con un pallonetto di rovescio che è uscito lungo. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ace interno del brasiliano. 40-30 Lungo il pallonetto di rovescio incrociato di Fonseca. 40-15 Largo il rovescio incrociato del teutonico. 30-15 In rete il diritto lungolinea giocato in attacco e in back del nativo di Rio de Janeiro. 30-0 Rovescio incrociato e vincente giocato a ridosso della rete del classe 2006. 15-0 Largo il rovescio lungolinea di Zverev. 2-0 Largo il diritto incrociato steccato del carioca. A-40 Servizio interno vincente del tedesco. 40-40 Volée di diritto incrociata e vincente del nativo di Amburgo. 40-A Palla corta di rovescio incrociata e vincente del brasiliano. Palla del controbreak. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco mantiene il break di vantaggio in questo secondo parziale LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio di secondo set del tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero di Fonseca. LIVE Zverev-Fonseca, 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco serve per rimanere nel primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il diritto incrociato del tedesco. Temi più discussi: Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 2-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio di secondo set del tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 In rete il diritto lungolinea giocato in recupero su una palla corta del brasiliano. 15-15 Largo il ... oasport.it Fonseca sfida Zverev diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVEDopo aver fatto fuori Berrettini senza faticare troppo, il baby Fonseca cerca di stupire ancora e affronta oggi (10 aprile, ore 11) Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Si tratt ... corrieredellosport.it Bertolucci bacchetta Fonseca per un brutto gesto con Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!" - facebook.com facebook #Bertolucci bacchetta #Fonseca per un brutto gesto con #Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!" x.com