Tra pochi minuti inizierà la partita tra Sinner e Auger Aliassime nel torneo ATP di Montecarlo 2026. La diretta si può seguire aggiornando la pagina web, con le partite di Cocciaretto-Uchijima e Paolini-Sakatume previste a partire dalle 12.00. La manifestazione si svolge sui campi in terra battuta e coinvolge diversi tennisti italiani e internazionali. Gli incontri sono trasmessi in tempo reale, consentendo agli appassionati di seguire i risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) 13.59 Il cielo è stato sempre coperto durante Zverev-Fonseca. Ora sembra intravedersi una tenue schiarita. 13.55 Zverev vince 6-3 al terzo dopo 2 ore e 40 minuti. Tra circa 20? in campo Sinner e Auger-Aliassime. 13.16 Joao Fonseca, dopo essere stato sotto di un break, vince al tie-break il secondo set. Si va al terzo dopo 2 ore e 2 minuti di gioco. Per Sinner c’è da aspettare. 12.02 Alexander Zverev ha vinto 7-5 il primo set contro Joao Fonseca. Al termine di questo match toccherà a Sinner-Auger Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti si comincia!

LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si comincia dopo il match tra Auger-Aliassime e CilicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.

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Live - Jannik Sinner Vs Felix Auger Aliassime - Paris Masters 2025 - Final - AOT2 with Commentary

Temi più discussi: LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona, incognita fisica per l’italiano; Sinner-Auger-Aliassime, all'ora di pranzo: vale un posto in semifinale; Dove vedere in tv e streaming Sinner oggi a Montecarlo: il quarto con Auger-Aliassime ai Masters 1000; Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Montecarlo.

Sinner-Auger Aliassime, match dei quarti di finale in diretta LIVE: in campo oggi non prima delle 14:15 all’ATP Monte CarloSinner sfida Auger Aliassime ai quarti di finale del singolare di Monte Carlo 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Miami ... fanpage.it

LIVE Sinner-Auger Aliassime, in palio la semifinale a MontecarloNei precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime, Jannik guida 4-2, avendo vinto le ultime quattro sfide andate in scena, ovvero a Cincinnnati, US Open, Masters 1000 di Parigi e ATP Finals nel 2025. gazzetta.it

Verso le 12:30 Jannik Sinner sfida Felix Auger-Aliassime. Alle 12 Elisabetta Cocciaretto affronta Moyuka Uchijima. A seguire Jasmine Paolini opposta a Himeno Sakatsume - facebook.com facebook

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