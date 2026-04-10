LIVE Sinner-Auger Aliassime ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | possibile maratona incognita fisica per l’italiano

Al torneo di Montecarlo, è in corso un match tra un tennista italiano e un avversario canadese. L'incontro si preannuncia lungo e fisicamente impegnativo per l'atleta italiano, che ha già mostrato segnali di fatica. La partita è seguita in diretta e si sta sviluppando con scambi intensi, mentre gli appassionati si preparano a eventuali prolungamenti e a possibili variazioni nel ritmo del gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) Il programma del match Sinner – Auger-Aliassime Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 6, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Il match dei quarti di finale di singolare che vedrà protagonista l’azzurro contro il canadese sarà il secondo del programma di venerdì 10 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona, incognita fisica per l’italiano Sinner vs Auger-Aliassime LIVE | Finale Parigi 2025 | Diretta Streaming e Risultato Live Temi più discussi: Sinner-Auger Aliassime LIVE alle 13 su Sky; Sinner-Auger-Aliassime, vale un posto in semifinale: quando e dove vederla; Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming; Sinner-Auger Aliassime: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti. Jannik minaccia Alcaraz nel ranking. Sinner-Auger Aliassime oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l'azzurro Jannik Sinner scende in campo ancora una volta in singolare, e lo fa nel match che mette in palio un ... oasport.it Sinner-Auger Aliassime, quarti di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tvContinua la corsa di Jannik nel torneo del Principato: successo in tre set per battere agli ottavi il ceco Tomas Machac ... corrieredellosport.it Montecarlo, oggi Sinner-Auger Aliassime ai quarti: orario, precedenti e dove vedere il match x.com Si ferma la striscia di set consecutivi, ma non il suo cammino Sinner supera Machac al terzo e conquista un posto nei quarti di finale finale contro Auger-Aliassime @bmwitalia - facebook.com facebook