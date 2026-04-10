LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3 4-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’italiano piazza il break!

Al torneo di Montecarlo, l’incontro tra il tennista italiano e il suo avversario si sta svolgendo con il primo set che si conclude 6-3 in favore del giocatore italiano. Nel secondo set, l’italiano ha conquistato un break portandosi sul 4-3, grazie a una serie di scambi intensi e colpi precisi. La partita è trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulle azioni più spettacolari, tra cui un punto di grande difficoltà realizzato dall’atleta italiano con uno smash all’incrocio delle righe.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12.00) 4-3 BREAK! Stupendo Sinner! Bombarda da fondo di diritto e di rovescio, poi mette uno smash difficilissimo, in arretramento, all’incrocio delle righe! Seconda di servizio. 30-40 Ace al centro del n.7. 15-40 Pazzesco recupero difensivo di Sinner, Aliassime stecca di diritto. 15-30 Serve&volley di Aliassime, volée che tocca il nastro, poi passante di rovescio lungolinea vincente dell’italiano. 15-15 Stavolta è sul nastro la palla corta di Sinner, che aveva ribaltato l’inerzia dello scambio. 0-15 Assurda risposta vincente di Sinner con il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, 4-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’italiano piazza il break! LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12. LIVE Sinner-Auger Aliassime 5-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: arriva il break con un doppio falloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12. Temi più discussi: Live Félix Auger-Aliassime - Jannik Sinner - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/04/2026; Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di Sky; Dove vedere in tv e streaming Sinner oggi a Montecarlo: il quarto con Auger-Aliassime ai Masters 1000; Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Montecarlo. Sinner-Auger Aliassime oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l'azzurro Jannik Sinner scende in campo ancora una volta in singolare, e lo fa nel match che mette in palio un ... oasport.it Sinner-Auger Aliassime 6-3 nel 1° set, quarti di finale in diretta LIVE: Jannik verso la seminifinale con ZverevSinner sfida Auger Aliassime ai quarti di finale del singolare di Monte Carlo 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Miami ... fanpage.it Jannik Sinner in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Inizia il quarto di finale tra SINNER e Auger-Aliassime: il vincitore sfiderà Zverev! x.com