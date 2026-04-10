LIVE Paolini-Sakatsume Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

È iniziata la partita tra Paolini e Sakatsume, valida per la BJK Cup, con il punteggio di 1-0 a favore dell’Italia. La sfida si svolge in diretta, e sono previsti aggiornamenti continui sulle partite in corso. Sono inoltre in programma altri incontri, tra cui quelli tra Cocciaretto e Uchijima e Sinner e Auger Aliassime, con orari di inizio rispettivamente alle 12.00 e alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 11.00) 14.12 Sulla terra rossa del complesso del Colle degli Dei di Velletri inizia la stagione sull’argilla della numero 8 del mondo. Paolini torna in campo dopo la sconfitta nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami, dov’è stata rimontata da Jelena Ostapenko. La stagione dell’azzurra non è iniziata nel migliore dei modi con 8 vittorie e 7 sconfitte, con il miglior risultato la semifinale ottenuta nel WTA di Merida. 14.09 Il secondo singolare di questo tie tra Italia e Giappone vedrà opporsi la numero uno azzurra, Jasmine Paolini, e la numero due giapponese, Himeno Sakatsume. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine... LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: la leader azzurra scende in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. Temi più discussi: LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutare; BJK Cup, Italia-Giappone: Cocciaretto-Uchijima LIVE su SuperTennis; Billie Jean King Cup: le azzurre bi-campionesse domani ripartono dal Giappone; Jasmine Paolini guida l’Italia nella Billie Jean King Cup. Paolini-Sakatume oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streamingJasmine Paolini affronterà Himeno Sakatsume nel secondo singolare di Italia-Giappone, confronto valido come turno preliminare della Billie Jean King Cup, ... oasport.it LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: la leader azzurra scende in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE ... oasport.it Elisabetta regala il primo punto all'Italia Italia 1-0 Giappone, tra poco tocca a Paolini contro Sakatsume Italia-Giappone è in chiaro, in diretta su SuperTennis - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com