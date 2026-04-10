Nella giornata di oggi si svolgono diverse partite di torneo, tra cui un incontro tra due giocatori europei e asiatici, con un punteggio di 4-3. Contestualmente, si gioca anche una partita tra squadre nazionali, con un risultato di 1-0. Sono presenti anche altri incontri in programma, con aggiornamenti disponibili in tempo reale, inclusi due match di tennis che iniziano intorno alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 11.00) 4-3 Gioco Paolini: l’azzurra manovra con calma, fa fare da tergicristallo all’avversaria che è costretta ad arrendersi A-40 Prima al centro vincente. 40-40 Paolini va fuori giri con il dritto in uscita dal servizio A-40 Regalo di Sakatsume che si sposta sul dritto ma va fuori tempo e spedisce in rete la risposta. Seconda 40-40 Scappa in lunghezza il dritto di Paolini. Seconda 40-30 Risposta profonda e centrale per Sakatsume che mette i piedi in campo ed accelera con il dritto. 40-15 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sakatsume 4-3, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: equilibrio nel primo set

LIVE Paolini-Sakatsume 3-2, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: equilibrio nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.

LIVE Paolini-Sakatsume 0-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: break in apertura per la giapponeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.

Temi più discussi: LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutare; BJK Cup, Italia-Giappone: Cocciaretto-Uchijima LIVE su SuperTennis; Paolini-Sakatume oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streaming; Billie Jean King Cup 2026: i precedenti delle azzurre contro le giapponesi.

LIVE Paolini-Sakatsume 3-2, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: equilibrio nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE ... oasport.it

Paolini-Sakatume oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streamingJasmine Paolini affronterà Himeno Sakatsume nel secondo singolare di Italia-Giappone, confronto valido come turno preliminare della Billie Jean King Cup, ... oasport.it

DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la sfida tra Jasmine Paolini e Himeno Sakatsume. La numero 1 d'Italia cerca la vittoria per portare le azzurre sul 2-0 dopo il successo di Cocciaretto. - facebook.com facebook

Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com