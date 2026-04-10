LIVE Paolini-Sakatsume 3-2 Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA | equilibrio nel primo set

Nella partita tra Paolini e Sakatsume, il punteggio finale è di 3-2, mentre nell'incontro tra Italia e Giappone il risultato è di 1-0. La BJK Cup prosegue con aggiornamenti in tempo reale, con le prime sfide del giorno tra giocatori di diverse nazionalità. La giornata include anche incontri tra altri tennisti, con partite che si svolgono senza interruzioni e aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 11.00) Risolti i problemi tecnici. Si può ripartire dopo un’interruzione di circa 3 minuti Ci sono dei problemi con il tablet del giudice di sedia. Piccola interruzione con le due giocatrici che si erano appena alzate per riprendere il gioco. 3-2 Gioco Paolini: prima vincente dell’azzurra 40-30 Regalo di Sakatsume che spedisce in rete il dritto dal centro del campo dopo aver pizzicato la riga con la difesa precedente, la quale le aveva permesso di ribaltare lo scambio 30-30 In rete il rovescio di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sakatsume 3-2, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: equilibrio nel primo set LIVE Paolini-Sakatsume 0-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: break in apertura per la giapponeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. LIVE Paolini-Sakatsume 1-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. Temi più discussi: LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutare; BJK Cup, Italia-Giappone: Cocciaretto-Uchijima LIVE su SuperTennis; Paolini-Sakatume oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streaming; Billie Jean King Cup 2026: i precedenti delle azzurre contro le giapponesi. LIVE Paolini-Sakatsume 0-0, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: entrano in campo le giocatriciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE ... oasport.it Paolini sfida Sakatsume nel secondo singolare chiave per l'Italia in BJK CupJasmine Paolini inaugura la stagione sulla terra rossa di Velletri affrontando Himeno Sakatsume nella Billie Jean King Cup ... it.blastingnews.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la sfida tra Jasmine Paolini e Himeno Sakatsume. La numero 1 d'Italia cerca la vittoria per portare le azzurre sul 2-0 dopo il successo di Cocciaretto. - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com