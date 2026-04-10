LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con il trasferimento dei corridori che sta per concludersi e il via ufficiale che dovrebbe partire a breve. La gara è in programma nella regione basca e i ciclisti si preparano per il percorso che li porterà avanti nella competizione. La diretta è aggiornata in tempo reale, pronti a seguire gli sviluppi della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 Tratto di trasferimento per i corridori, a breve il via ufficiale. 13.09 Non ha preso il via Axel Laurance (INEOS Grenadiers), vincitore della terza tappa. 13.06 Il programma di giornata prevede ben otto GPM per un dislivello complessivo di oltre 3800 metri. I corridori affrontano quattro asperità negli ultimi settanta chilometri, Krabelin (5 km al 9,6%), Trabakua (3,3 km al 7,1%), Izua (4,1 km al 9,2%) e Urkaregi (5,2 km al 4,7%), sulle quali i più forti potranno avere terreno fertile per fare la differenza e giocarsi le proprie possibilità di successo finale. 13.03 In programma oggi la frazione con partenza ed arrivo ad Eibar, di 176,2 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via Gascogne secrète : villages, Armagnac et nature sauvage | Trésors du Patrimoine Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia in quota. Seixas per chiudere i contiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro dei ... oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com