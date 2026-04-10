LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si ricompatta il gruppo di testa

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 e la corsa è seguita in diretta. A metà percorso, il gruppo di testa si è ricomposto, con i corridori che avanzano compatte. Attualmente, i battistrada mantengono un vantaggio di circa quattro minuti e dieci secondi sul resto del gruppo. La gara prosegue senza grandi scossoni, con gli atleti che si preparano alle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Ora il vantaggio dei battistrada è di 4’10”. 14.29 Questa la composizione del gruppone EF Education–EasyPost: Healy, Beloki, Leonard; Groupama–FDJ: Martin, Braz Afonso, Pacher; Visma–Lease a Bike: Kruijswijk, Huising, Graat; UAE Team Emirates: Soler, Pericas; Astana Qazaqstan Team: Scaroni, Fortunato; Soudal Quick-Step: Cras, Vansevenant; Team Picnic PostNL: Martinez, Gaffuri; Movistar Team: García Pierna, López; Uno-X Mobility: Johannessen, Kron; Equipo Kern Pharma: Ruiz; Decathlon AG2R La Mondiale Team: Prodhomme; Euskaltel–Euskadi: Bizkarra; INEOS Grenadiers: Vauquelin; Red Bull–BORA–hansgrohe: Etxeberria; Cofidis: Aranburu; Caja Rural–Seguros RGA: Fernández; Israel–Premier Tech: Houle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si ricompatta il gruppo di testa Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si separa il gruppo di testa Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: undici uomini in testa, vicino il gruppo con Seixas Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia in quota. Seixas per chiudere i contiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro dei ... oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com