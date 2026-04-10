LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in dodici guidano la gara

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con gli atleti che sono in corsa da questa mattina. Durante la gara, dodici corridori si trovano in testa alla corsa, mentre il gruppo principale si avvicina e torna a unirsi. La competizione è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:15 Il gruppo dei big riprende il fuggitivo e torna compatto. 16:14 Il gruppo dei big è formato da una ventina di elementi. 16:11 Lo spagnolo Marc Soler della UAE Team Emirates-XRG tenta la sortita insieme al connazionale Pello Bilbao della Bahrain-Victorious. 16:10 Il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek sta cercando di rientrare sul gruppo dei favoriti. 16:09 Kevin Vauquelin ha vinto il GPM di Krabelin al chilometro 108,9 km. 16:06 Alle spalle del transalpino ci sono: Marc Soler, Florian Lipowitz, Paul Seixas, Nicolas Prodhomme, Ibon Ruiz, Alex Aranburu, Ben Healy e Alex Baudin. 16:05 Kévin Vauquelin della INEOS Grenadiers guida la gara con circa 20” sui primi inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in dodici guidano la gara LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in due guidano la corsa15:42 Il vantaggio dei due battistrada sui più immediati inseguitori scende a 1’03”. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini al comando della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Bruno Armirail, in questo momento, sarebbe il nuovo leader della classifica generale. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in due guidano la corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 La velocità media aggiornata è di 38,8 km/h. 15:16 Mancano cento chilometri alla fine della tappa. 15:13 ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Tobias Johannessen battuto nel finale: “Sono deluso, sono affamato di vittorie” x.com