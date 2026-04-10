LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il tandem Soler-Healy guida la gara

Oggi si tiene una tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, trasmessa in diretta. Il duetto formato da Soler e Healy si trova in testa alla corsa, con altri ciclisti che cercano di avvicinarsi. Tra questi, c'è anche Clément, che sta tentando di raggiungere il gruppo di testa. La gara prosegue con i corridori che affrontano le strade della regione, sotto gli occhi di spettatori e appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:52 All’inseguimento del duo di testa ci sono: Clément Champoussin, Harold Tejada, Christian Scaroni, Igor Arrieta, Primož Rogli?, Florian Lipowitz, Paul Seixas, Matthew Riccitello, Nicolas Prodhomme, Ibon Ruiz, Cian Uijtdebroeks, Javier Romo, Pello Bilbao, Ion Izagirre, Alex Aranburu, Mikel Bizkarra, Alex Baudin, Kévin Vauquelin e Tobias Halland Johannessen 16:49 La penultima difficoltà di giornata sarà Izua, salita di prima categoria di 3,6 chilometri al 9,9%. 16:46 Il vantaggio dei due battistrada sul gruppo dei big è di 35”. 16:43 Marc Soler transita per primo sul GPM di Trabakua. 16:40 Sono stati percorsi 3022 metri di dislivello sugli oltre 3800 previsti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il tandem Soler-Healy guida la gara LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in dodici guidano la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:15 Il gruppo dei big riprende il fuggitivo e torna compatto. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo dei big in testa alla garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 Il mai domo Soler ci prova ancora. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas risponde a Lipowitz. Vauquelin in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 La velocità media aggiornata è di 38,8 km/h. 15:16 Mancano cento chilometri alla fine della tappa. 15:13 ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com