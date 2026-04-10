LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | c’è Veistroffer al comando della gara Seixas risponde a Lipowitz

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con Veistroffer che guida la corsa. Durante la gara, Seixas ha reagito a Lipowitz, che si trovava nelle prime posizioni della classifica generale. Al momento, il ciclista in fuga ha un vantaggio di circa 30 secondi sui due leader della classifica complessiva. La corsa è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 Il vantaggio del fuggitivo sui primi due della generale è di poco superiore ai 30”. Kévin Vauquelin allunga in testa al gruppo inseguitore. 15:58 Il francese e il tedesco hanno già raggiunto il primo drappello di inseguitori. 15:55 Lipowitz attacca, Seixas si porta subito a ruota. 15:54 Mancano settanta chilometri al traguardo. 15:53 Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) semina Steven Kruijswijk e prende il comando della corsa. 15:51 Adrià Pericas della UAE Team Emirates-XRG è stato ripreso dal gruppo. 15:48 Si è assottigliata notevolmente la consistenza numerica del gruppo dei big. 15:45 Il gruppo maglia gialla riduce il distacco e deve ancora recuperare 2’21”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è Veistroffer al comando della gara. Seixas risponde a Lipowitz Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei al comando, Seixas risponde a Roglic LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kruijswijk e Veistroffer al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 La velocità media aggiornata è di 38,8 km/h. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in due guidano la corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 La velocità media aggiornata è di 38,8 km/h. 15:16 Mancano cento chilometri alla fine della tappa. 15:13 ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com