LIVE Alcaraz-Bublik 6-3 6-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il numero 1 del mondo approfitta degli errori del kazako e va in semifinale

Alcaraz ha battuto Bublik in due set, con un punteggio di 6-3, 6-0, nel torneo di Montecarlo. Nel primo parziale, il kazako ha vinto il 40% dei punti in risposta sulla prima, ma non è riuscito a contrastare l’ottimo gioco del numero uno del mondo. La partita si è conclusa con l’iberico che ha raggiunto la semifinale, approfittando degli errori dell’avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:14 Il kazako ha vinto il 40% dei punti in risposta sulla prima. Il numero 1 ATP il 61%. 17:12 Vediamo un po’ di dati. 3 ace per l’iberico. 2 per il numero 11 ATP. 6-3 6-0 In rete la palla corta di rovescio lungolinea del kazako. Il murciano va in semifinale. 15-40 Diritto lungolinea vincente del classe 2003. Ci sono due match point. 15-30 Smash lungolinea vincente dello spagnolo. 15-15 Lungo il diritto lungolinea di Bublik. 15-0 Largo il rovescio incrociato del kazako. 5-0 Ace esterno del nativo di El Palmar. 40-30 Diritto incrociato e vincente giocato in uscita dal servizio dello spagnolo. 30-30 Lungo il rovescio incrociato del numero 11 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 6-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il numero 1 del mondo approfitta degli errori del kazako e va in semifinale LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ora tocca a Sinner. Poi sarà la volta del numero 1 del mondo opposto al kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:58 È appena terminato il primo incontro della giornata sul ”Campo Rainier III”. LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner è sopra di un set con Aliassime. Poi sarà la volta del numero 1 ATP opposto al kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 Il primo set della sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è andato all’italiano con lo score di 6-3. Temi più discussi: Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik; Alcaraz vince in tre set contro Etcheverry ed è ai quarti di Montecarlo: affronterà Bublik; Alcaraz, la strana ammissione che sa di resa: Perderò il numero 1. La sentenza di Bublik su Carlos e Sinner. LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 6-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il numero 1 del mondo approfitta degli errori del kazako e va in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Ace esterno del nativo di El Palmar. 40-30 Diritto incrociato e vincente giocato in uscita dal servizio ... oasport.it Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVELo spagnolo affronta il kazako ai quarti del torneo monegasco: in palio c'è la qualificazione in semifinale e la difesa del primato nel ranking Atp dall'assalto di Sinner. Tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it Prosegue la difesa del titolo di Alcaraz Bublik stacca la spina sul 3-2 del primo set e perde 10 game consecutivi Il numero 1 del mondo se la vedrà con De Minaur o Vacherot @bmwitalia - facebook.com facebook Secondo quanto riportato dalle ATP Media Notes, contrariamente a quanto riportato sul LIVE RANKING, Sinner NON è virtualmente numero uno al mondo in questo momento e non lo sarebbe quindi neanche con l'ipotetica sconfitta di Alcaraz contro Bublik. Q x.com