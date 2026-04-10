LIVE Alcaraz-Bublik 2-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | controbreak del kazako

Alcaraz e Bublik si affrontano nel secondo set del match di Montecarlo, con il punteggio attuale di 2-3. Il kazako ha ottenuto un controbreak, tornando in vantaggio di un break. Lo spagnolo ha messo in rete un diritto lungolinea e ha messo a segno un ace interno, portando il punteggio a 15-0. La partita prosegue in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il diritto lungolinea di Alcaraz. 15-0 Ace interno dello spagnolo. 3-2 Diritto lungolinea vincente del kazako. 40-0 In rete la risposta di diritto incrociato del classe 2003. 30-0 Lungo il rovescio incrociato dell’iberico. 15-0 Largo il diritto incrociato di Alcaraz. 2-2 Lungo il diritto lungolinea del numero 1 ATP. 30-40 Lunga la risposta di diritto lungolinea del nativo di Gatcina. 15-40 Smash incrociato vincente di Bublik. Ci sono due palle del controbreak. 15-30 Altro doppio fallo del murciano. 15-15 Doppio fallo dell’iberico. 15-0 In rete il diritto incrociato del classe ’97. 2-1 Diritto lungolinea vincente del kazako. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Bublik, 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: controbreak del kazako LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’estro del kazako impensierirà il n.1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale in... LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner è sopra di un set con Aliassime. Poi sarà la volta del numero 1 ATP opposto al kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 Il primo set della sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è andato all’italiano con lo score di 6-3. Temi più discussi: Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik; Alcaraz vince in tre set contro Etcheverry ed è ai quarti di Montecarlo: affronterà Bublik; Alcaraz, la strana ammissione che sa di resa: Perderò il numero 1. La sentenza di Bublik su Carlos e Sinner. LIVE Alcaraz-Bublik, 2-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio dello spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 Il giudice di sedia Renaud Lichtenstein, francese, sarà il giudice di sedia dell'incontro. 15:52 Finisce ... oasport.it Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVELo spagnolo affronta il kazako ai quarti del torneo monegasco: in palio c'è la qualificazione in semifinale e la difesa del primato nel ranking Atp dall'assalto di Sinner. Tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook #Alcaraz sfida #Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE x.com