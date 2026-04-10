L’Italia dei trapianti in crescita | oltre 4.500 interventi attese fino a sei anni

Il sistema dei trapianti in Italia ha superato le 4.500 operazioni durante l’anno, segnando un aumento rispetto ai anni precedenti. Tuttavia, molte persone devono attendere fino a sei anni prima di ricevere un organo, e le liste d’attesa sono ancora molto lunghe. Nonostante i progressi, molte persone sono ancora contrarie alla donazione, creando difficoltà per il sistema sanitario.

Il sistema dei trapianti in Italia continua a crescere, ma resta segnato da criticità strutturali, a partire dalle liste d’attesa e dal numero ancora elevato di cittadini contrari alla donazione. È questo il quadro che emerge dal report presentato a Milano sull’evoluzione del sistema trapiantologico nazionale. Nel 2024 i trapianti hanno registrato un incremento del 4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 4.642 interventi. Nel 2025 il dato si attesta a 4.583 operazioni, confermando comunque livelli elevati. La Lombardia si conferma la prima regione per numero di trapianti, con 916 interventi. leggi anche. Bergamo All’ospedale Papa Giovanni tre trapianti di fegato in meno di 48 ore nel weekend di Pasqua. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Occupazione in crescita, oltre 4.500 assunzioni attese ad aprile: i settori più richiesti, l'83% a tempo determinatoI principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio, ristorazione e turismo 1. Leggi anche: Maltempo, oltre 500 interventi dei vigili del fuoco, disagi anche a Parma Temi più discussi: Costi e sostenibilità dei trapianti in Italia; Trapianto di rene da donatore vivente: Il Policlinico di Milano tra i primi in Italia a introdurre Fast Track, il programma che riduce i tempi e può evitare la dialisi; Angeli dei trapianti, una corsa contro il tempo: a Firenze l’anteprima del docufilm Il dono; Ecco perchè la cultura del donare gli organi è importante. L’Italia dei trapianti in crescita: oltre 4.500 interventi, attese fino a sei anniAumentano gli interventi e le donazioni, con risultati solidi soprattutto in Lombardia, ma il sistema resta sotto pressione. bergamonews.it Trapianti, in Lombardia più innovazione e solidarietà per ridurre le liste di attesaRafforzare la cultura della donazione, investire sull'innovazione tecnologica e aumentare il numero dei trapianti per ridurre le liste di attesa ... italpress.com Andiamo dalla nostra inviata a bordocampo per le ultimissime su Italia-Giappone #BJKCup - facebook.com facebook UFFICIALE Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle due amichevoli di giugno. #Fantacalcio x.com