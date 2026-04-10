L'Iran ha dichiarato che controllerà lo Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche del mondo. Nel frattempo, una nave straniera è riuscita a passare attraverso lo stretto, nonostante le minacce di controlli più severi da parte delle autorità iraniane. La disputa riguarda anche la sospensione degli attacchi in Libano, che rimane un punto di tensione tra le parti coinvolte.

Le condizioni di Teheran: "L'apertura di Hormuz non può prescindere dallo stop agli attacchi in Libano". Mojtaba Khamenei: "Non rinunceremo ai nostri diritti" L'apertura dello Stretto di Hormuz non può prescindere dallo stop agli attacchi in Libano. È sulla base di questa condizione indispensabile, avanzata da Teheran, che Donald Trump si è deciso a intervenire per persuadere Benjamin Netanyahu a giungere a più miti consigli e ridimensionare l'offensiva sul Paese dei cedri, convincendo l'amico e alleato ad avviare colloqui con Beirut. Un modo per garantire la fragile tregua con l'Iran cominciata martedì 7 aprile, ma subito minacciata dalla prosecuzione e dal potenziamento degli attacchi israeliani sul Libano, indigesti alla Repubblica islamica che guida e finanzia proxy come Hezbollah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Iran: "Controlleremo lo Stretto". Ma passa la prima nave straniera

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