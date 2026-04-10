Il presidente iraniano ha dichiarato che il paese non lascerà mai i suoi alleati libanesi, sottolineando la solidarietà con i gruppi nel Libano. La situazione tra Iran e altre nazioni resta tesa, con una possibile tregua che dipende dall’assenza di bombardamenti. La questione è al centro di un confronto internazionale, mentre le parti coinvolte valutano le mosse successive.

La guerra grande Teheran «non abbandonerà Hezbollah», persino Trump chiede a Tel Aviv di frenare. Ma Hormuz resta chiuso e il petrolio risale La guerra grande Teheran «non abbandonerà Hezbollah», persino Trump chiede a Tel Aviv di frenare. Ma Hormuz resta chiuso e il petrolio risale Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Iran: basta bombe o niente negoziato. Tregua appesa al filo

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Le minacce, poi la tregua. Ma fra Usa e Iran la pace è appesa a un filoQuasi a ridosso della scadenza dell’ultimatum imposto dalla Casa Bianca è stata raggiunta la tregua in Medio Oriente.

Le ultime ore di guerra in Medio Oriente: L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad - Agorà 03/03/2026

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Le bombe a grappolo dell’Iran su Israele: così Teheran vuole massimizzare i danni e risparmiare sull’arsenale già ridottoLe submunizioni rilasciate dai missili balistici iraniani possono coprire fino a 13km² di territorio israeliano, saturando i sistemi di difesa ... ilfattoquotidiano.it

Trump e l’accordo con Iran: Passo avanti di Teheran ma non basta(Adnkronos) - L'Iran ha fatto una proposta significativa, è un passo rilevante ma non è abbastanza buono. Stanno trattando, vediamo cosa succede. Parola di ... vicenzareport.it

Le forze armate statunitensi rimarranno schierate vicino all'Iran fino a quando non verrà pienamente attuato un "vero accordo". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella serata di ieri. "Tutte le navi, gli aerei e il personale militare, con - facebook.com facebook

La Premier #Meloni: "L’Italia non ha condiviso la guerra in #Iran a cui non ha partecipato: un dato emerso in tutta la sua concretezza con la vicenda di Sigonella, nella quale l’Italia si è attenuta scrupolosamente alla lettera dei trattati e degli accordi che regolan x.com