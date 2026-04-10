L’invito all’antimafia parolaia | Si indaghi su tutti pure su Fdi Non prendo lezioni da nessuno
Un rappresentante politico ha dichiarato che l'Autorità antimafia dovrebbe indagare su tutti i partiti, includendo anche Fratelli d'Italia. Ha aggiunto di non accettare lezioni sulla lotta alla mafia, affermando di averla combattuta fin da giovane e di voler continuare a farlo senza distinzioni o compromessi. La sua posizione si inserisce in un dibattito pubblico sulle indagini e sui confini di questa attività.
«L'Antimafia indaghi su tutti i partiti, compreso Fratelli d'Italia, non accetto lezioni sulla mafia che combatto fin da ragazzina, e continuerò a farlo fino al mio ultimo respiro, senza se e senza ma». Mai un presidente del Consiglio aveva apertamente sfidato l'opposizione su temi delicatissimi come l'infiltrazione della criminalità organizzata dentro i partiti. Il selfie scovato da Report che la ritrae vicina a Gioacchino Amico, in passato legato al clan Senese e oggi collaboratore di giustizia, significa meno di nulla. «L'ultima palata di fango infilata nel ventilatore da un'opposizione disperata è il surreale teoremi su una mia presunta... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Giorgia Meloni in Parlamento: «Il no al referendum ci ha riaccesi. Fango su mio padre morto, Antimafia indaghi anche su FdI. Con gli Usa testardamente unitari» – La direttaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si presenta alla Camera (nel primo pomeriggio è attesa in Senato) per una informativa urgente sulla...
Bufera su Delmastro, le opposizioni: "Fatti inquietanti, la commissione antimafia indaghi sui rapporti con Caroccia-Senese"Roma, 18 marzo 2026 – Una vicenda dai contorni ancora poco chiari coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.
Temi più discussi: L’Antimafia indaghi su tutti i partiti, Meloni teme una valanga su FdI; Una serata in memoria di Giovanni Falcone a San Stino; Gioacchino Amico e i suoi rapporti (veri, millantati o presunti) con la politica lombarda; Antimafia, non solo FdI ma su tutti i partiti. E per Delmastro il rischio dei probiviri.
L’invito all’antimafia parolaia: Si indaghi su tutti, pure su Fdi. Non prendo lezioni da nessunoMai un presidente del Consiglio aveva apertamente sfidato l'opposizione su temi delicatissimi come l'infiltrazione della criminalità organizzata dentro i partiti «L'Antimafia indaghi su tutti i ... ilgiornale.it
Antimafia, non solo FdI ma su tutti i partiti. E per Delmastro il rischio dei probiviriROMA - Il telefono ha squillato mercoledì sera. «Chiara, a che punto siamo?». Mancano poche ore al gran giorno del ritorno in aula dopo la sconfitta al referendum e ... ilgazzettino.it
Il Pd cresce e si avvicina a FdI. Il partito di Meloni è ancora primo ma arranca nei sondaggi dopo la crisi post referendum. La Lega invece, sembra riassestarsi. Sul fronte delle coalizioni il campo largo supera il centrodestra (senza Vannacci). - facebook.com facebook
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