L’invito all’antimafia parolaia | Si indaghi su tutti pure su Fdi Non prendo lezioni da nessuno

Un rappresentante politico ha dichiarato che l'Autorità antimafia dovrebbe indagare su tutti i partiti, includendo anche Fratelli d'Italia. Ha aggiunto di non accettare lezioni sulla lotta alla mafia, affermando di averla combattuta fin da giovane e di voler continuare a farlo senza distinzioni o compromessi. La sua posizione si inserisce in un dibattito pubblico sulle indagini e sui confini di questa attività.