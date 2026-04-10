L'intervista poi cancellata su Roma Mobilità | com'è nata la fake news sui semafori bianchi a Roma

Recentemente è circolata una notizia non confermata riguardante una presunta sperimentazione di semafori bianchi a Roma. La notizia, pubblicata su un sito dedicato alla mobilità cittadina, è stata successivamente smentita dall’assessore ai trasporti, che ha chiarito l’assenza di progetti in corso di questo tipo. La notizia è poi stata rimossa dal sito, lasciando spazio a chiarimenti ufficiali.