L'intervista poi cancellata su Roma Mobilità | com'è nata la fake news sui semafori bianchi a Roma
Recentemente è circolata una notizia non confermata riguardante una presunta sperimentazione di semafori bianchi a Roma. La notizia, pubblicata su un sito dedicato alla mobilità cittadina, è stata successivamente smentita dall’assessore ai trasporti, che ha chiarito l’assenza di progetti in corso di questo tipo. La notizia è poi stata rimossa dal sito, lasciando spazio a chiarimenti ufficiali.
La fake news, smentita dall'assessore Eugenio Patanè, di una sperimentazione della luce semaforica bianca a Roma sembra essere nata da un'intervista pubblicata su romamobilita.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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