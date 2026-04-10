L'attaccante dell'Inter si è infortunato nuovamente al muscolo della gamba sinistra, lo stesso che lo aveva costretto a restare fuori per oltre un mese e mezzo dopo i playoff di Champions a Bodo. La sua assenza ha influenzato la media punti della squadra in campionato, che si attesta attorno a 1,6 punti a partita senza di lui. La squadra dovrà ora fare a meno del giocatore per un periodo ancora da definire.

Lautaro Martinez si è fermato di nuovo. Il maledetto soleo della gamba sinistra, lo stesso muscolo che lo aveva tenuto fuori un mese e mezzo dopo i playoff di Champions a Bodo, ha ceduto ancora.Uno stop stimato di 15-20 giorni che gli farà saltare il doppio confronto col Como (campionato e semifinale di Coppa Italia) e il Cagliari, con rientro sperato contro il Torino. Ma al di là del bollettino medico, a Milano è suonato un vero e proprio allarme rosso. Perché i numeri parlano chiaro: l’ Inter di Chivu è affetta da una grave “Lautarodipendenza”, e il Napoli di Antonio Conte sente l’odore del sangue. Come ha ricordato proprio Di Canio ai microfoni del Corriere della Sera, parlando della corsa al vertice: “L’Inter si è già suicidata due volte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter senza Lautaro ha una media di 1,6 punti a partita

Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. Lautaro mancherà ancora per un po’»Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno...

Chivu: "Non una partita da Inter, ma andava giocata così. Lautaro starà fuori ancora un po'""Avevamo alcune emergenza, ho dovuto fare qualche cambio e per la prima volta ho messo due trequartisti sotto punta".

Inter - Caro Chivu è solo una questione di numeri

Temi più discussi: I numeri dell’Inter con e senza Lautaro. Quelli di Thuram sono… in linea; Inter, torna Lautaro e si rivede la luce: travolge la Roma 5-2 e mette le mani sullo scudetto; Tocca a Lautaro, è pronto a scuotere l'Inter: contro la Roma torna la coppia titolare con Thuram; Con e senza Lautaro.

Inter, altro stop per Lautaro: risentimento muscolare al polpaccio, salta il ComoNon c’è pace per Lautaro Martínez, che dopo essere rientrato in campo con una doppietta contro la Roma è costretto a fermarsi di nuovo. Un ritorno brillante, il suo, che sembrava aver messo alle spall ... tuttosport.com

L’Inter perde di nuovo Lautaro: come cambia la media punti con e senza l'argentinoIl capitano nerazzurro si è fermato nuovamente per un infortunio al polpaccio e salterà le prossime sfide della squadra di Chivu: ecco come cambia il rendimento quando l’argentino scende in campo. calcioefinanza.it

Lautaro si ferma di nuovo, altro infortunio: salta Como-Inter - facebook.com facebook

Tegola per l'Inter, Lautaro di nuovo ai box Salterà la sfida di domenica contro il Como #Lautaro #Inter #DAZN #DAZNBetClub x.com