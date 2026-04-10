Domani alle 17 si terrà un evento presso la Dickens Fellowship di piazza Alberica, dedicato all’inquietudine femminile nella letteratura di genere. La conferenza, intitolata ‘Il giallo e il nero: Charlotte Dacre e l’evoluzione del Gotico femminile’, coinvolgerà più relatori e si concentrerà sulla figura di questa autrice e sul suo ruolo nel panorama letterario gotico. L’appuntamento si inserisce in un percorso di approfondimento sul rapporto tra donne e genere nella narrativa.

Domani alle 17 appuntamento con il Gotico alla Dickens Fellowship di piazza Alberica. In programma la conferenza a più voci intitolata ‘Il giallo e il nero: Charlotte Dacre e l’evoluzione del Gotico femminile’. Sarà l’occasione per approfondire il romanzo ‘ Zofloya, o Il Moro’ di Charlotte Dacre, una delle figure più provocatorie del gotico britannico, e l’antologia ‘ Incubi, paure e inquietudini ’ del collettivo tutto al femminile Coven Riunito. Un incontro tra letteratura classica e contemporanea, un viaggio attraverso i secoli per scoprire come l’inquietudine femminile abbia plasmato la letteratura di genere. La conferenza si propone di tracciare un ponte ideale tra i classici e la produzione contemporanea, cuore del progetto editoriale della casa editrice Black Dog. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’inquietudine femminile e la letteratura di genere: influenze

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