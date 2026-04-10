L’iniziativa ’Un gol a quattro zampe’ Donati diecimila euro al canile

Il Sassuolo Calcio ha raccolto oltre diecimila euro attraverso la vendita di calendari realizzati nell’ambito dell’iniziativa ‘Un gol a quattro zampe’. La somma è stata donata al canile locale, contribuendo a finanziare le attività di assistenza e cura degli animali ospitati. La campagna ha coinvolto i tifosi e la comunità locale, che hanno sostenuto l’evento con acquisti e partecipazioni.

Oltre diecimila euro. Tanto ha raccolto, il Sassuolo Calcio, con la vendita dei calendari realizzati nell’ambito dell’iniziativa ‘Un gol a quattro zampe’. La somma, per l’esattezza 10.540 euro, è stata devoluta in beneficenza all’associazione ’4 Zampe per l’Emilia Odv’, impegnata nelle attività di cura, accoglienza e recupero degli animali ospitati presso il Canile e Gattile ’Punto&Virgola’ di Magreta, ed è stata consegnata simbolicamente a mezzo assegno, nel pregara di Sassuolo-Cagliari, dal presidente e dall’amministratore delegato del Sassuolo, Carolo Rossi e Giovanni Carnevali, alla presidente dell’associazione Caterina Chillon e alla consigliera referente gruppo social e del progetto Serena Ricchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’iniziativa. ’Un gol a quattro zampe’. Donati diecimila euro al canile Leggi anche: In vendita online a diecimila euro i container donati nell’emergenza Leggi anche: Dal canile di Napoli ai Giardini Montanelli di Porta Venezia: la giornata delle adozioni dei quattro zampe Argomenti più discussi: Un gol a quattro zampe | donati 10.540 euro grazie alla vendita dei calendari; L’iniziativa. ’Un gol a quattro zampe’. Donati diecimila euro al canile. Cuglieri, un gol per la natura: 250 piante donate al Comune dopo il rogo sul MontiferruÈ stata presentata presso la Sala Teatro dell’ex Pontificio seminario regionale di Cuglieri, l’iniziativa Un gol per la natura, promossa dal Comitato Regionale Sardegna in collaborazione con la Lega ... unionesarda.it Un gol per la natura: a Cuglieri donate 250 piante dopo gli incendi nel MontiferruStamattina alle 11, nella Sala Teatro dell’ex Pontificio Seminario regionale in via Vittorio Emanuele 61 a Cuglieri, si terrà la conferenza di presentazione dell’iniziativa Un gol per la natura che ... unionesarda.it Donati e la bellezza dell’allenare pulito: «Basta col culto di sé stessi, la performance non sia un’ossessione» x.com Donati beni e medicinali di prima necessità a numerose realtà del territorio - facebook.com facebook