L’infortunio del portiere titolare ha portato alla sua assenza prolungata, lasciando spazio a Luciani tra i pali. Il recupero di Giacomel richiede più tempo del previsto, mentre il portiere di provenienza comacchiese ha avuto l’opportunità di dimostrare la sua continuità in campo. La situazione ha portato a un cambio di ruolo temporaneo senza che siano state annunciate decisioni definitive.

Il recupero di Giacomel (foto) si sta rivelando più lungo del previsto, regalando a Luciani una continuità che il portiere comacchiese non avrebbe immaginato. Domani al campo sportivo Duo di Mesola infatti Luciani difenderà i pali della Spal per la quinta gara di campionato consecutiva, e non si può escludere totalmente una sua conferma anche dopo il rientro di Giacomel. Oltre all’ infortunato Giacomel e allo squalificato Senigagliesi, mister Parlato sta monitorando la situazione che riguarda Dall’Ara. Il capitano non è al meglio: in settimana si è allenato a parte, e si valuta con attenzione la possibilità di concedergli un turno di riposo. Se non fosse della partita, al centro della difesa assieme a Casella – al rientro dalla squalifica scontata sabato scorso col Mesola – verrebbe confermato Mambelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’infortunio del portiere titolare si sta rivelando più lungo del previsto. Giacomel ai box, tocca a Luciani

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