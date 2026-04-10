L' inflazione americana accelera a marzo al 3,3%

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A marzo, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del 3,3%, rispetto al mese precedente. Si tratta di un incremento inferiore alle previsioni degli analisti, che indicavano una crescita del 3,4%. L'inflazione ha subito un'accelerazione rispetto ai mesi precedenti, confermando una tendenza di aumento dei prezzi. I dati sono stati diffusi ufficialmente e riflettono la variazione del costo della vita nel paese.

L'inflazione americana accelera. In marzo i prezzi al consumo sono saliti al 3,3%, meno del 3,4% atteso dagli analisti. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,9%, in linea con le previsioni. L' indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un +0,2% su base mensile e un un +2,6% su base annuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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