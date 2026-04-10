L' inflazione americana accelera a marzo al 3,3%

A marzo, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del 3,3%, rispetto al mese precedente. Si tratta di un incremento inferiore alle previsioni degli analisti, che indicavano una crescita del 3,4%. L'inflazione ha subito un'accelerazione rispetto ai mesi precedenti, confermando una tendenza di aumento dei prezzi. I dati sono stati diffusi ufficialmente e riflettono la variazione del costo della vita nel paese.