L' inflazione americana accelera a marzo al 3,3%

A marzo, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del 3,3%, leggermente al di sotto delle previsioni degli analisti che avevano stimato un aumento del 3,4%. Questo dato conferma un ritmo di inflazione in accelerazione rispetto ai mesi precedenti.

L'inflazione americana accelera. In marzo i prezzi al consumo sono saliti al 3,3%, meno del 3,4% atteso dagli analisti. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,9%, in linea con le previsioni. L' indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un +0,2% su base mensile e un un +2,6% su base annuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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