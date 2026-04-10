Lineamenti di didattica di Anna Maria Lo Piccolo | la presentazione del libro a Balestrate
Il 18 aprile 2026, alle 10 del mattino, si terrà a Balestrate la presentazione del libro
Sabato 18 aprile 2026 alle ore 10 presso il Salone Parrocchiale della Chiesa Madre di Balestrate (Palermo), sarà presentato il saggio della professoressa, Accademica Ascu, Anna Maria Lo Piccolo. L'incontro con il pubblico sarà moderato dal professore Benedetto Lo Piccolo. Dopo i saluti di Padre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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