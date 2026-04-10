Linea 126 l’ultima corsa per Cervia alle 19 | 40 è un paradosso | così Forlì resta senza mare la sera

Un lettore segnala un problema riguardante la linea 126 che collega Forlì a Cervia. L’ultima corsa prevista alle 19:40 impedisce di raggiungere la località balneare di sera, lasciando Forlì senza collegamenti serali con Cervia. La questione riguarda la disponibilità di trasporti pubblici in orari successivi a tale ora, con ripercussioni sulla mobilità serale degli utenti.

Scrive il lettore: "Vorrei sottoporre all’attenzione dei cittadini e delle istituzioni il paradosso della linea 126 Forlì–Cervia. Con l’arrivo dell’estate, ci si scontra con un limite difficile da giustificare: l’ultima corsa utile rientra intorno alle 19:40. Questo significa che, di fatto, chi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Lascia la miniera e guadagna migliaia di sterline online, ma resta senza casa: il paradosso che fa discuterePerché chi guadagna tanto online non riesce ad avere un mutuo? Guadagnare molto non basta.

Al Mondiale da ripescati, ma senza Gravina e ct: l’ultima speranza dell’Italia è un paradossoIl cortocircuito sarebbe perfetto, una specie di paradosso che avvolgerebbe l’Italia del calcio che sta faticosamente cercando di riprendersi dallo...

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Bus urbano per Tivoli, attivata la linea 126: cinque corse giornaliere e nove fermateDa oggi è attiva la linea 126 Tivoli. Sono previste 5 corse giornaliere, due delle quali, in orario di entrata e di uscita, assicureranno il giro scolastico passando dai villini. Nove le fermate tra ... siracusaoggi.it

Siracusa, nuovo collegamento tra via Tivoli e città: attiva la linea 126Da oggi è attiva la linea 126 Tivoli. Previste 5 corse giornaliere, due delle quali, in orario di entrata e di uscita, assicureranno il giro scolastico passando dai villini. Nove le fermate tra le ... siracusanews.it