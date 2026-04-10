L' industria cresce a febbraio dello 0,1% su base annua +0,5%

A febbraio 2026, la produzione industriale italiana è cresciuta dello 0,1% rispetto a gennaio e dello 0,5% rispetto a febbraio 2025. L’indice destagionalizzato mostra un incremento su base mensile e annua, confermando una lieve ripresa nel settore industriale. I dati sono stati comunicati dall’ente statistico nazionale e riguardano l’andamento dell’industria nel primo trimestre dell’anno.

L'indice destagionalizzato della produzione industriale italiana a febbraio 2026 aumenta dello 0,1% rispetto a gennaio dello stesso anno e dello 0,5% rispetto al febbraio 2025. Lo rende noto l' Istat. Nella media del trimestre dicembre-febbraio, il livello della produzione diminuisce dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'industria cresce a febbraio dello 0,1%, su base annua +0,5% L’Istat lancia l’allarme: i prezzi alla produzione dell’industria in calo dello 0,7% a dicembre e del 1,4% su base annuaPrezzi alla produzione dell’industria in frenata a dicembre 2025: -0,7% su base mensile e -1,4% annua. Polska dogania UK Banki – co za wyniki! AI „poera” setki miliardów | Analizy LIVE 20.02.2026 Temi più discussi: Mercato del lavoro a Sondrio: cresce l’occupazione femminile; Agricoltura, Maschio Gaspardo cresce e si rafforza in India e Usa; Il XV Piano quinquennale: la Cina oltre la crescita; Germania, Intesa: industria in difficoltà anche prima della guerra. L'industria cresce a febbraio dello 0,1%, su base annua +0,5%L'indice destagionalizzato della produzione industriale italiana a febbraio 2026 aumenta dello 0,1% rispetto a gennaio dello stesso anno e dello 0,5% rispetto al febbraio 2025. Nella media del ... ansa.it >>>ANSA/L'industria torna in calo. Istat, cresce l'incertezza(di Chiara De Felice) Nuovo stop per l'industria italiana che, dopo un timido segnale di ripresa ad aprile, torna ad arretrare. Secondo gli ultimi dati Istat, a maggio 2025 la produzione industriale è ... ansa.it Industria, Calligharis: Monfalcone cresce, non solo cantieri - facebook.com facebook Ridurre il costo degli investimenti e rafforzare la crescita industriale è possibile, se gli incentivi sono integrati correttamente. #Iperammortamento e Contratti di Sviluppo: una strategia conforme alle regole UE. fi-group.it/contatti #Industria #Investiment x.com