L' incubo in ospedale | anziana molestata sessualmente in piena notte nel reparto

Un episodio grave si è verificato all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, dove un’anziana di 86 anni, ricoverata in un reparto, è stata molestata sessualmente durante la notte nella sua stanza. La donna si trovava nel letto al momento dell’accaduto, che ha scatenato sconcerto tra il personale sanitario e i familiari. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire quanto successo.

Un episodio shock all'interno dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Una donna di 86 anni, ricoverata in un reparto del nosocomio ravennate, è stata molestata sessualmente mentre si trovava nella sua stanza. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ravenna, paziente di 86 anni molestata sessualmente in ospedale di notte: denunciato un giovaneUna paziente di 86 anni è stata molestata sessualmente in ospedale a Ravenna da un giovane, anche lui ricoverato nel nosocomio, entrato nella sua...

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Doveva essere un giorno di festa. Un giorno di Pasqua, di sorrisi, di famiglia. E invece si è trasformato in un incubo. Matteo aveva solo 12 anni. Una vita davanti, sogni ancora da scrivere, un compleanno che non arriverà mai. Intrappolato in una vasca idromas - facebook.com facebook

4/6- Quarta pillola sull'operazione militare di #Usa e #Israele contro l' #Iran: - I Paesi del Golfo sono quelli più preoccupato, vivono un vero e proprio incubo. Il loro incubo è il seguente: - La condizione che l'Iran «controlli» l'apertura di Hormuz e ne regoli il pas x.com